رمز SWIFT لـ Arab African International Bank في مصر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Arab African International Bank في مصر هو ARAIEGCXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في مصر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Arab African International Bank في مصر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARAIEGCXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.