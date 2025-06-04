رمز SWIFT لـ Banco Central del Ecuador في الإكوادور

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Central del Ecuador في الإكوادور هو BCENECEQXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الإكوادور، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Central del Ecuador في الإكوادور، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCENECEQXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.