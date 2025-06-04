رمز SWIFT لـ Banco Solidario في الإكوادور

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Solidario في الإكوادور هو BNSLECEQXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الإكوادور، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Solidario في الإكوادور، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNSLECEQXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.