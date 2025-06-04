رمز SWIFT لـ Banco de Loja في الإكوادور

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Loja في الإكوادور هو LOJBECELXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الإكوادور، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Loja في الإكوادور، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام LOJBECELXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.