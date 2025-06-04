رمز SWIFT لـ Scotiabank Republica Dominicana, S.A., Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Republica Dominicana, S.A., Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان هو NOSCDOSDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية الدومينيكان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Republica Dominicana, S.A., Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NOSCDOSDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.