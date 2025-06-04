رمز SWIFT لـ Banco de Reservas de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Reservas de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان هو BRRDDOSDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية الدومينيكان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Reservas de la Republica Dominicana في جمهورية الدومينيكان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BRRDDOSDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.