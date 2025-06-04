رمز SWIFT لـ Banco Multiple Santa Cruz, S.A في جمهورية الدومينيكان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Multiple Santa Cruz, S.A في جمهورية الدومينيكان هو SCRZDOSDXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية الدومينيكان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Multiple Santa Cruz, S.A في جمهورية الدومينيكان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SCRZDOSDXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.