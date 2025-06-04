رمز SWIFT لـ Banco Popular Dominicano, S.A. Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Popular Dominicano, S.A. Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان هو BPDODOSXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية الدومينيكان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Popular Dominicano, S.A. Banco Multiple في جمهورية الدومينيكان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BPDODOSXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.