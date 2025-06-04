رمز SWIFT لـ Republic Bank (EC) في دومينيكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Republic Bank (EC) في دومينيكا هو RBNKDMDMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في دومينيكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Republic Bank (EC) في دومينيكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RBNKDMDMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.