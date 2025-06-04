رمز SWIFT لـ Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge في جيبوتي

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge في جيبوتي هو BCIMDJJXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جيبوتي، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque pour le Commerce et lIndustrie Mer Rouge في جيبوتي، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCIMDJJXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.