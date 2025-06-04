رمز SWIFT لـ Nykredit Bank A/S في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Nykredit Bank A/S في الدانمارك هو NYKBDKKKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Nykredit Bank A/S في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NYKBDKKKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.