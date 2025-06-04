رمز SWIFT لـ Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland في الدانمارك هو NDEADKKKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NDEADKKKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.