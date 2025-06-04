رمز SWIFT لـ Danmarks Nationalbank في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Danmarks Nationalbank في الدانمارك هو DKNBDKKKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Danmarks Nationalbank في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DKNBDKKKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.