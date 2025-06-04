رمز SWIFT لـ Danske Bank A/S في الدانمارك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Danske Bank A/S في الدانمارك هو DABADKKKXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الدانمارك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Danske Bank A/S في الدانمارك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام DABADKKKXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.