رمز SWIFT لـ Raiffeisenbank a.s في جمهورية التشيك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Raiffeisenbank a.s في جمهورية التشيك هو RZBCCZPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية التشيك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Raiffeisenbank a.s في جمهورية التشيك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RZBCCZPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.