رمز SWIFT لـ MONETA Money Bank, a.s في جمهورية التشيك

رمز سويفت الرئيسي لبنك MONETA Money Bank, a.s في جمهورية التشيك هو AGBACZPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية التشيك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب MONETA Money Bank, a.s في جمهورية التشيك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AGBACZPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.