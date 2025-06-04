رمز SWIFT لـ Komercni banka a.s في جمهورية التشيك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Komercni banka a.s في جمهورية التشيك هو KOMBCZPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية التشيك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Komercni banka a.s في جمهورية التشيك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام KOMBCZPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.