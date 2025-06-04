رمز SWIFT لـ Ceska narodni banka في جمهورية التشيك

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ceska narodni banka في جمهورية التشيك هو CNBACZPPXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جمهورية التشيك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ceska narodni banka في جمهورية التشيك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CNBACZPPXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.