رمز SWIFT لـ National Bank of Greece (Cyprus) في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك National Bank of Greece (Cyprus) في قبرص هو ETHNCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب National Bank of Greece (Cyprus) في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ETHNCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.