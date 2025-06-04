رمز SWIFT لـ Eurobank Cyprus في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك Eurobank Cyprus في قبرص هو ERBKCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Eurobank Cyprus في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ERBKCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.