رمز SWIFT لـ Central Cooperative Bank في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Cooperative Bank في قبرص هو CECBCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Cooperative Bank في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CECBCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.