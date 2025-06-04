رمز SWIFT لـ Central Bank of Cyprus في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Bank of Cyprus في قبرص هو CBCYCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Bank of Cyprus في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CBCYCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.