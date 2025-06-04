رمز SWIFT لـ Bank of Cyprus Public Company في قبرص

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Cyprus Public Company في قبرص هو BCYPCY2NXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في قبرص، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Cyprus Public Company في قبرص، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCYPCY2NXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.