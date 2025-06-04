رمز SWIFT لـ Banco di Caribe N.V في كوراساو

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco di Caribe N.V في كوراساو هو BDCCCWCUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوراساو، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco di Caribe N.V في كوراساو، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BDCCCWCUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.