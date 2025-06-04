رمز SWIFT لـ Privredna banka Zagreb d.d في كرواتيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Privredna banka Zagreb d.d في كرواتيا هو PBZGHR2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كرواتيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Privredna banka Zagreb d.d في كرواتيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PBZGHR2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.