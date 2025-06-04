رمز SWIFT لـ OTP banka d.d في كرواتيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك OTP banka d.d في كرواتيا هو OTPVHR2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كرواتيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب OTP banka d.d في كرواتيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام OTPVHR2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.