رمز SWIFT لـ Hrvatska postanska banka d.d في كرواتيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Hrvatska postanska banka d.d في كرواتيا هو HPBZHR2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كرواتيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Hrvatska postanska banka d.d في كرواتيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام HPBZHR2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.