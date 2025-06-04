رمز SWIFT لـ Hrvatska narodna banka في كرواتيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Hrvatska narodna banka في كرواتيا هو NBHRHR2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كرواتيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Hrvatska narodna banka في كرواتيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NBHRHR2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.