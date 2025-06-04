رمز SWIFT لـ Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire في كوت دي'فوار

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire في كوت دي'فوار هو BICICIABXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوت دي'فوار، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Internationale pour le Commerce et lIndustrie de la Cote dIvoire في كوت دي'فوار، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BICICIABXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.