رمز SWIFT لـ Scotiabank Costa Rica في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Costa Rica في كوستاريكا هو NOSCCRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Costa Rica في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NOSCCRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.