رمز SWIFT لـ Banco Promerica في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Promerica في كوستاريكا هو PRMKCRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Promerica في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PRMKCRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.