رمز SWIFT لـ Banco Improsa في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Improsa في كوستاريكا هو BIMPCRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Improsa في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BIMPCRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.