رمز SWIFT لـ Banco Nacional de Costa Rica في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Nacional de Costa Rica في كوستاريكا هو BNCRCRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Nacional de Costa Rica في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNCRCRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.