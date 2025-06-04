رمز SWIFT لـ Banco de Costa Rica في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Costa Rica في كوستاريكا هو BCRICRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Costa Rica في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BCRICRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.