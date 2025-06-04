رمز SWIFT لـ BAC Credomatic في كوستاريكا

رمز سويفت الرئيسي لبنك BAC Credomatic في كوستاريكا هو BSNJCRSJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كوستاريكا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BAC Credomatic في كوستاريكا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSNJCRSJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.