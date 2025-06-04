رمز SWIFT لـ ANZ Bank Cook Islands في جزر كوك

رمز سويفت الرئيسي لبنك ANZ Bank Cook Islands في جزر كوك هو ANZBCKCRXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر كوك، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب ANZ Bank Cook Islands في جزر كوك، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ANZBCKCRXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.