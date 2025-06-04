رمز SWIFT لـ AFG Bank Comores في جزر القمر

رمز سويفت الرئيسي لبنك AFG Bank Comores في جزر القمر هو AFGKKMKMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر القمر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AFG Bank Comores في جزر القمر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AFGKKMKMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.