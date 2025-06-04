رمز SWIFT لـ Scotiabank Colpatria في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Scotiabank Colpatria في كولومبيا هو COLPCOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Scotiabank Colpatria في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COLPCOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.