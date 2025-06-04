رمز SWIFT لـ GNB Sudameris في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك GNB Sudameris في كولومبيا هو BSUDCOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب GNB Sudameris في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSUDCOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.