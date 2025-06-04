رمز SWIFT لـ Davivienda في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Davivienda في كولومبيا هو CAFECOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Davivienda في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CAFECOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.