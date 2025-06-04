رمز SWIFT لـ BBVA Colombia في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك BBVA Colombia في كولومبيا هو GEROCOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BBVA Colombia في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام GEROCOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.