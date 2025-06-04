رمز SWIFT لـ Banco de la Republica في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de la Republica في كولومبيا هو BREPCOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de la Republica في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BREPCOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.