رمز SWIFT لـ Bancolombia في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bancolombia في كولومبيا هو COLOCOBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bancolombia في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COLOCOBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.