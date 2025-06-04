رمز SWIFT لـ Banco de Occidente في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Occidente في كولومبيا هو OCCICOBCXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Occidente في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام OCCICOBCXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.