رمز SWIFT لـ Banco de Bogota في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Bogota في كولومبيا هو BBOGCOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Bogota في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBOGCOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.