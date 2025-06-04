رمز SWIFT لـ Banco Agrario de Colombia في كولومبيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Agrario de Colombia في كولومبيا هو CCAICOBBXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في كولومبيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Agrario de Colombia في كولومبيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CCAICOBBXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.