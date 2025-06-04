رمز SWIFT لـ SPD Bank في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك SPD Bank في الصين هو SPDBCNSHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب SPD Bank في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام SPDBCNSHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.