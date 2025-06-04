رمز SWIFT لـ Postal Savings Bank of China في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Postal Savings Bank of China في الصين هو PSBCCNBJXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Postal Savings Bank of China في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PSBCCNBJXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.