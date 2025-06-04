رمز SWIFT لـ China Merchants Bank في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك China Merchants Bank في الصين هو CMBCCNBSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب China Merchants Bank في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CMBCCNBSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.