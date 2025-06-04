رمز SWIFT لـ Industrial Bank في الصين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Industrial Bank في الصين هو FJIBCNBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الصين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Industrial Bank في الصين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام FJIBCNBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.